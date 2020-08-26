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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу пересмотрено. Суд применил амнистию

Уголовное дело осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу пересмотрено. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

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Уточняется, что ранее адвокат бывшего парламентария подал заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Постановление Верховного суда от 15 ноября 2019 года в отношении Дамирбека Асылбек уулу изменено. Он освобожден от уголовной ответственности по статье «Организация преступного сообщества». По статье «Превышение полномочий служащими частных детективных служб» Асылбек уулу осужден на три года лишения свободы. Решением суда обвиняемый освобожден от назначенного наказания на основании амнистии», — сообщили редакции.

Дамирбек Асылбек уулу осужден в Алматы. Он признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходили еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.

В ноябре 2019 года их этапировали в Кыргызстан, Верховный суд КР пересмотрел дело и оставил приговор Алматинского суда в силе — 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163310/
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