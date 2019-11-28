Экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу этапируют в колонию № 27 в Молдовановке

Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу будет отбывать наказание в исправительной колонии № 27 в селе Молдовановка. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

По данным ведомства, в настоящее время осужденный за контрабанду содержится в СИЗО-1 и ждет планового этапа. «Решение уже принято, его распределили в ИК-27 в Молдовановке, а двое его подельников будут этапированы в ИК-8 в Петровке», — сказали в ГСИН.

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Дамирбек Асылбек уулу осужден в Алматы. Он признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде». По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.

Две недели назад они этапированы в Кыргызстан, Верховный суд КР пересмотрел дело и оставил приговор Алматинского суда в силе — 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.