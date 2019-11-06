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Общество
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы

Приговор в отношении экс-депутата, осужденного за контрабанду, остался в силе

Апелляционный суд в Алматы рассмотрел дело экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу. Приговор оставлен в силе.  Он был признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде» и получил 10 лет тюрьмы. 

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По данным СМИ, суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего парламентария.

Отметим, по версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу). 

Напомним, вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.
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