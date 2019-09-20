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Общество
Сюжет: Скандалы с двойным гражданством (51)

В суде по делу экс-депутата Дамирбека Асылбек уулу допросят новых свидетелей

Апелляционный суд в Алматы возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении экс-депутата парламента Кыргызстана Дамирбека Асылбек уулу. Он был признан виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде» и приговорен к 10 годам тюрьмы.

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В начале апелляционных слушаний на прошлой неделе адвокаты ходатайствовали о возобновлении судебного следствия. Защита попросила допросить свидетелей, которые не присутствовали во время разбирательства в суде первой инстанции, но давали показания во время расследования.

Как сообщил 24.kg Алмазбек Баатырбеков, бывший коллега обвиняемого и лидер фракции «Кыргызстан», членом которой являлся подсудимый, свидетели не были допрошены, поскольку сам процесс, как и следствие, проводится предвзято.

«Суд первой инстанции не стал вызывать дополнительных свидетелей, торопясь скорее вынести приговор», — считает он.

На заседании уже в городском суде председательствующая Людмила Бектемирова и судьи апелляционной инстанции Серик Карымсаков и Аскат Аширбеков удовлетворили ходатайство адвокатов и приступили к судебному следствию.

По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу). 

Напомним, что вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.
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