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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Процесс отложен из-за болезни Абдухалима Раимжанова

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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Однако до начала процесса секретарь судебного заседания сообщил, что подсудимый Абдухалим Раимжанов не явился на процесс. Обвиняемый госпитализирован и готовится к операции на позвоночнике.

Азиз Батукаев покинул страну в апреле 2013 года после того, как врачи поставили ему диагноз «острый лейкоз». Он досрочно освободился из колонии в Нарыне, где отбывал наказание, и улетел в Грозный (Чечня).

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре. Одним из обвиняемых по делу проходит экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
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