09:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по делу Батукаева. Атамбаеву предъявлено обвинение только по одному эпизоду

Адвокат бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева опасается, что все суды по уголовным делам его подзащитного будут закрытыми. Об этом 24.kg сообщил Сергей Слесарев.

По его словам, процессуальные нормы в отношении обвиняемого Атамбаева нарушаются на всех этапах следствия, поэтому он отказывается давать показания и участвовать в очных ставках.

Сергей Слесарев напомнил, что суд по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева будет проходить без журналистов. Алмазбек Атамбаев тоже не будет принимать в процессе участие, поскольку считает это фарсом.

Как в этом случае судья Эмиль Кайыпов собирается вести заседания без основного фигуранта, адвокат не знает.

«Без Атамбаева проводить суд невозможно. Доставить его принудительно тоже неправомерно», — сказал Сергей Слесарев.

Он отметил, что обвинение бывшему главе государства предъявлено только по одному эпизоду. По 14 остальным вручены уведомления о подозрении.

«Я могу только предположить, что судебные разбирательства будут закрытыми», — заметил Сергей Слесарев.

Напомним, что процесс по этому громкому делу начинается 15 ноября в Первомайском районном суде Бишкека.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению криминального авторитета. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Юрист добавил, что, как только в Кыргызстане будут исчерпаны все возможности отправления правосудия, он обратится в Гаагский трибунал и Комитет ООН по правам человека.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
Ссылка:
просмотров: 738
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобождению Азиза Батукаева
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще дорабатывают
Дело Атамбаева. Сын бывшего президента подал в суд на Генпрокуратуру
Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по событиям в Кой-Таше
Читает, качается и готов простить Жээнбековых. Чем Атамбаев занимается в СИЗО
Следователи приехали на обыск в «Автомаш-Энерго» на машине с подложными номерами
Дело Атамбаева. В офисе предприятия «Автомаш-Энерго» проводят обыск
Ирина Карамушкина потребовала прекратить гонения на детей Алмазбека Атамбаева
Дело Атамбаева. Очных ставок с бывшим президентом не проводится
Дело Атамбаева. Бывшему президенту продлили срок содержания под стражей
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
15 ноября, пятница
09:00
Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобождению Азиза Батукаева Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобожде...
08:42
Суд по делу Батукаева. Атамбаеву предъявлено обвинение только по одному эпизоду
08:38
Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса
08:31
Александр Крестинин: В матче со сборной Японии мы сыграли здорово
08:26
В столичной школе № 3 не включили отопление. Дети мерзнут
14 ноября, четверг
23:53
Гибкий смартфон Motorola RAZR представили официально
23:43
Яркие моменты футбольного матча Кыргызстан — Япония
23:27
Даешь цифровизацию! Депутаты предлагают ввести онлайн-образование
23:06
Сногсшибательная россиянка, которая покоряет мир каратэ