Суд по делу Батукаева. Атамбаеву предъявлено обвинение только по одному эпизоду

Адвокат бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева опасается, что все суды по уголовным делам его подзащитного будут закрытыми. Об этом 24.kg сообщил Сергей Слесарев.

По его словам, процессуальные нормы в отношении обвиняемого Атамбаева нарушаются на всех этапах следствия, поэтому он отказывается давать показания и участвовать в очных ставках.

Сергей Слесарев напомнил, что суд по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева будет проходить без журналистов. Алмазбек Атамбаев тоже не будет принимать в процессе участие, поскольку считает это фарсом.

Как в этом случае судья Эмиль Кайыпов собирается вести заседания без основного фигуранта, адвокат не знает.

«Без Атамбаева проводить суд невозможно. Доставить его принудительно тоже неправомерно», — сказал Сергей Слесарев.

Он отметил, что обвинение бывшему главе государства предъявлено только по одному эпизоду. По 14 остальным вручены уведомления о подозрении.

«Я могу только предположить, что судебные разбирательства будут закрытыми», — заметил Сергей Слесарев.

Напомним, что процесс по этому громкому делу начинается 15 ноября в Первомайском районном суде Бишкека.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению криминального авторитета. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Юрист добавил, что, как только в Кыргызстане будут исчерпаны все возможности отправления правосудия, он обратится в Гаагский трибунал и Комитет ООН по правам человека.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.