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Общество

Экс-генконсул Кыргызстана Эркин Сопоков из Стамбула не сбегал. МИД подтверждает

Экс-генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков не покидал Турцию. Информацию 24.kg подтвердил глава департамента консульской службы МИД КР Алмаз Имангазиев.

В соцсетях распространяется информация о том, что Сопоков скрылся после того, как стало известно о его отставке. Сообщается также, что в отношении бывшего генконсула будет возбуждено уголовное дело.

По словам главы департамента, ему неизвестно, возбуждено ли в отношении Сопокова уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностным положением. «Как сообщалось ранее, создана межведомственная группа из представителей МИД, Генпрокуратуры и ГКНБ. Они вылетят в Стамбул и будут разбираться на месте. Будет ли Сопоков передан следователям по прибытии в Бишкек, я не могу сказать. Единственное, что мне известно, — Эркин Сопоков находится в Стамбуле», — подчеркнул Алмаз Имангазиев.

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Ранее адвокат лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Канат Хасанов рассказал, что Эркин Сопоков приезжал не так давно в Бишкек. Юрист также уверяет, что машина, которая была найдена на месте убийства бизнесмена Айеркена Саймаити, принадлежит ему, Хасанову. На Сопокова она была переоформлена, чтобы он смог ее продать в Турции. 

Китайского бизнесмена Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.

Саймаити ездил на машине генконсула КР в Стамбуле Эркина Сопокова, которого уволили. Выяснилось также, что у Айеркена Саймаити есть незаконно выданные ID-карта и загранпаспорт гражданина Кыргызстана на имя Эркина Самятова. 
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