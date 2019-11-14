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Общество

В Кыргызстане только 14 процентов детей с инвалидностью обучаются в школах

В Кыргызстане только 14 процентов детей с инвалидностью обучаются в школах. Об этом заявлено на пресс-конференции в 24.kg.

По словам представителя ОО «Рука в руке» Жылдыз Садыковой, за последние десять лет в республике на 42 процента выросла детская инвалидность.

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Напомним, что КР присоединилась к Конвенции ООН по защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, как подчеркнули на пресс-конференции, власти недостаточно активно работают, чтобы реализовать нормы конвенции.

«Мы не хотим ждать еще восемь лет, пока прописанные в конвенции пункты заработают у нас здесь, в Кыргызстане», — сказал глава ОФ «Комитет по правам лиц с инвалидностью» Толкунбек Исаков.

Участники подчеркнули: большинство заявлений властей носят, скорее, декларативный характер, нежели практический.

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«Квоты по трудоустройству инвалидов не исполняются полностью. Нет условий на предприятиях, не выдерживаются стандарты. Люди с ограниченными возможностями здоровья фактически вычеркнуты из жизни. А пособия и пенсии, которые получают ЛОВЗ, ниже прожиточного минимума — 2-3 тысячи сомов. Если человек с инвалидностью не сможет работать, то как ему жить и на что?» — задался вопросом представитель ОФ «Феномен» Искендер Султаналиев.

Отметим, что в стране на сегодня зарегистрировано 180 тысяч ЛОВЗ, 30 тысяч из них — дети.
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