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Общество

Персональным ассистентам людей с ОВЗ за месяц выплатили более 131 миллиона сомов

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана выплатило более 131 миллиона сомов персональным ассистентам людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным на 1 февраля 2025 года, из республиканского бюджета выплатили 131 миллион 318 тысяч 776 сомов 14 тысячам 677 персональным ассистентам. Из этой суммы 16 миллионов 715 тысяч 260 сомов направили на покрытие стоимости страховых полисов.

Этими услугами пользуются 14 тысяч 987 лиц с инвалидностью, из них 9 тысяч 456 — дети, 5 тысяч 531 — лица с инвалидностью (старше 18 лет) I группы с детства.

Отмечается, что на 1 февраля 2024-го выплатили 104 миллиона 323 тысячи 454,21 сома 14 тысячам 144 персональным ассистентам, оказывавшим услуги 14 тысячам 443 людям с ограниченными возможностями здоровья, включая 9 тысяч 437 детей и 5 тысяч 6 взрослых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320436/
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