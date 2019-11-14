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Общество

В центре Бишкека перекроют движение транспорта на время футбольного матча

В центре Бишкека в связи с проведением матча по футболу между сборными Кыргызстана и Японии движение транспорта перекроют с 14.00 и до окончания матча (примерно 19.00). Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

Проезд закроют по следующим улицам:

  • Тоголока Молдо — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;
  • Абдумомунова — от бульвара Эркиндик до улицы Орозбекова.

Кроме того, введут временные ограничения движения по улице Фрунзе от улицы Исанова до улицы Панфилова.

ГУОБДД просит заранее выбирать альтернативный маршрут передвижения.
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