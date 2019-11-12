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Общество

Школьники Бишкека продолжают пользоваться туалетами на улице

Школьники Бишкека продолжают пользоваться уличными туалетами. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам заявил депутат Сайдахмат Исмаилов.

Вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова отметила, что в этом году капитально отремонтированы дворовые и внутренние туалеты в 16 школах на сумму 23,4 миллиона сомов. В следующем планируется отремонтировать еще в 24 общеобразовательных учреждениях.

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Депутат возмутился ответом. Он напомнил, что БГК с 2018-го ставит перед мэрией задачу — составить список всех школ с наружными туалетами, включить их в титульный список строительства и ремонта.

«Получается, какая-то странная позиция управления образования по наружным туалетам. Мы просили включить все такие объекты в титульный список, а сейчас выясняется, что вошли не все. Это окончательный список или в следующем году еще выяснится? Нардепы четко ставили вопрос. Столица, XXI век, наши дети не должны ходить в дворовые туалеты. Депутаты солидарны в этом. Наш бюджет небольшой, но мы одобрили ремонт. Это здоровье наших детей, необходимо сделать так, чтобы таких туалетов не было в городе. Я не могу понять позицию управления. Вам в кайф, чтобы дети в холодные туалеты ходили? Это что, достояние какое-то?» — возмутился Сайдахмат Исмаилов.

Он попытался выяснить, сколько еще учебных заведений в Бишкеке с уличными туалетами, однако замначальника управления образования Наталья Никифорова не смогла назвать точную цифру. В то же время она отметила, что часть школ останется с наружными туалетами, там, где невозможно организовать внутренние.
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