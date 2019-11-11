Цифра дня. 155 миллионов 459 тысяч сомов выделят на проекты по развитию регионов

Конкурсная комиссия одобрила 19 проектов на общую сумму 155 миллионов 459 тысяч сомов в рамках выделенных из республиканского бюджета 2 миллиардов на развитие регионов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что на очередном заседании комиссии по отбору инвестиционных и инфраструктурных программ развития на рассмотрение представили 39 бизнес-проектов из Баткенской, Таласской, Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областей. Их общая сумма — более 600 миллионов сомов.

Председательствующий конкурсной комиссии вице-премьер-министр Замирбек Аскаров заметил, что у каждого региона есть свой потенциал. «К примеру, в Нарынской области мы отдаем предпочтение развитию животноводства, в Иссык-Кульской — туризму. Одна из главных задач — открытие новых предприятий. Это решение позволит создать дополнительные рабочие места, что даст импульс развитию регионов», — сказал он.

Один из критериев конкурсной комиссии — одобрение проектов полномочными представителями правительства в областях.

«Проект должен вноситься на рассмотрение конкурсной комиссии только при наличии всех сопроводительных документов, а именно согласия полномочных представителей в областях и письменного одобрения проекта руководителями финансовых институтов в регионах», — говорится в сообщении.

По итогам всех проведенных заседаний конкурсной комиссии при кабмине по отбору проектов одобрено 30 бизнес-планов на сумму более 538,3 миллиона сомов. При успешной реализации дополнительно будет создано 1 тысяча 451 новое рабочее место в регионах.

«В целях более широкого охвата проектов сформированы региональные конкурсные комиссии. На сегодня продолжается отбор на местах к следующему заседанию», — подытожил вице-премьер.