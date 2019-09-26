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Общество

Госорганы перекладывают решение вопросов на МСУ

Государственные органы любят перекладывать свои вопросы на плечи МСУ. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Союза МСУ КР Кадырали Иманов.

Он отметил, что три года назад, когда работал в айыл окмоту, в законе о МСУ было прописано 22 вопроса местного значения. Сейчас их уже 25.

«Другие отраслевые ведомства хотят включить постоянно какие-то еще проблемы. А у нас большая часть айыл окмоту — дотационные. Как они будут это решать, никого не волнует», — отметил Кадырали Иманов.

Замглавы союза добавил, что в начале года с участием президента прошел форум, на котором была озвучена необходимость создания кодекса о местном самоуправлении. «Сейчас создана рабочая группа», — отметил Кадырали Иманов.

По его мнению, если кодекс будет принят, то отраслевые законы не будут передавать местному самоуправлению дополнительные функции.
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