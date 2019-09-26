Развитие регионов. При принятии законов будут учитывать мнение МСУ

Органы местной власти будут давать заключения по законопроектам, касающимся регионов. Об этом на пресс-конференции сообщила депутат Жогорку Кенеша Рада Туманбаева.

Она отметила, что 8 августа президент подписал закон, согласно которому все нормативные правовые акты, касающиеся местного самоуправления, будут приниматься только после согласования с Союзом МСУ.

«Сегодня союз объединяет на добровольной основе 31 мэрию и 453 айыл окмоту», — добавила Рада Туманбаева.

Заместитель директора Союза МСУ КР Кадырали Иманов напомнил, что в Кыргызстане продолжается Год развития регионов.

«Более чем в 200 законах содержатся нормы, касающиеся деятельности айыл окмоту и мэрий. Но какое влияние они оказывают на жизнь местного населения, понятны ли они? К сожалению, сложилась ситуация, что при подготовке законопроектов никто не спрашивает мнения органов местной власти, смогут ли они выполнять нормативные правовые акты, улучшат ли эти документы жизнь. Механизма участия в принятии законов фактически не было. Законопроекты вывешиваются на общественное обсуждение на сайтах, но об этом мало кто знает, читает и вносит предложения», — сказал он.

Принятый закон, по его мнению, кардинально изменит ситуацию.

«Через наш сайт, электронную почту, WhatsApp группы мы будем делать рассылку и, получив предложения представителей местной власти, обобщим их, чтобы вносить свои рекомендации», — отметил Кадырали Иманов.