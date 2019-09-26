13:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Развитие регионов. При принятии законов будут учитывать мнение МСУ

Органы местной власти будут давать заключения по законопроектам, касающимся регионов. Об этом на пресс-конференции сообщила депутат Жогорку Кенеша Рада Туманбаева.

Она отметила, что 8 августа президент подписал закон, согласно которому все нормативные правовые акты, касающиеся местного самоуправления, будут приниматься только после согласования с Союзом МСУ.

«Сегодня союз объединяет на добровольной основе 31 мэрию и 453 айыл окмоту», — добавила Рада Туманбаева.

Заместитель директора Союза МСУ КР Кадырали Иманов напомнил, что в Кыргызстане продолжается Год развития регионов.

«Более чем в 200 законах содержатся нормы, касающиеся деятельности айыл окмоту и мэрий. Но какое влияние они оказывают на жизнь местного населения, понятны ли они? К сожалению, сложилась ситуация, что при подготовке законопроектов никто не спрашивает мнения органов местной власти, смогут ли они выполнять нормативные правовые акты, улучшат ли эти документы жизнь. Механизма участия в принятии законов фактически не было. Законопроекты вывешиваются на общественное обсуждение на сайтах, но об этом мало кто знает, читает и вносит предложения», — сказал он.

Принятый закон, по его мнению, кардинально изменит ситуацию. 

«Через наш сайт, электронную почту, WhatsApp группы мы будем делать рассылку и, получив предложения представителей местной власти, обобщим их, чтобы вносить свои рекомендации», — отметил Кадырали Иманов.
Ссылка:
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Госорганы перекладывают решение вопросов на МСУ
Президент рассказал жителям Панфиловского района о развитии регионов
Лучшие айыл окмоту в Кыргызстане получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона сомов
Развитие регионов. Как бизнес выручает государство в Таласской области
Без команды сверху. В Иссык-Кульском районе запустят проект «Умная школа»
Регионам не хватает денег. Расщепление бюджета нужно изменить
Цифра дня. 372 айыл окмоту в Кыргызстане живут на дотации
Год развития регионов. Доходы айыл окмоту не растут
Всемирный банк готовит новый проект по развитию регионов Кыргызстана
Глава Ошской области предложил ввести ротацию региональных и центральных кадров
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Военная прокуратура задержала бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева
Бизнес
В&nbsp;сети O!Store стартовала новая СКИДКА на&nbsp;смартфоны В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз
Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в&nbsp;Джалал-Абаде. Что это такое? Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?
12&nbsp;госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику 12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику