Кухня размером 1,5 метра. У Госипотечной компании было время изменить проект

«У Госипотечной компании было время на то, чтобы изменить проект дома эконом-класса в Нарыне», — заявил журналистам председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев.

По его словам, по уставу РКФР финансирует бизнес-проекты. Ипотека относится к потребительским кредитам. Поэтому фонд не может финансировать подобный проект. Это не соответствует его мандату.

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«В 2016 году мы действительно запускали проекты по строительству жилья эконом-класса в семи областях. Но затем правительство решило, что этой работой должна заниматься Госипотечная компания. Мы передали ей документы», — рассказал Эркин Асрандиев.

«Что касается дома в Нарыне, то на момент передачи в ГИК проект не был готов до конца. Мы передавали документы в июле-августе 2016 года, а дом достроили в конце 2017 года. Его строили больше года. За это время можно было поменять проект, но, к сожалению, не сделали», — заключил он.

Эркин Асрандиев отметил, что не совсем отказался от участия в программе «Доступное жилье». Фонд выкупил ценные бумаги Минфина. За счет этих средств правительство выделило ГИК средства на дальнейшую работу.

При проверке строительства дома в Нарыне выяснилось, что в результате некачественных инженерно-геодезических изысканий образовались непредвиденные расходы, что отразилось на повышении стоимости проекта. Объект решили принимать по фактически выполненным работам. В результате изменения объемов и видов работ стоимость квадратного метра превышает 60 тысяч сомов.