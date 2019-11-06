11:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кухня размером 1,5 метра. У Госипотечной компании было время изменить проект

«У Госипотечной компании было время на то, чтобы изменить проект дома эконом-класса в Нарыне», — заявил журналистам председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев.

По его словам, по уставу РКФР финансирует бизнес-проекты. Ипотека относится к потребительским кредитам. Поэтому фонд не может финансировать подобный проект. Это не соответствует его мандату.

Читайте по теме
Доступное жилье. Проект может снова забуксовать

«В 2016 году мы действительно запускали проекты по строительству жилья эконом-класса в семи областях. Но затем правительство решило, что этой работой должна заниматься Госипотечная компания. Мы передали ей документы», — рассказал Эркин Асрандиев.

«Что касается дома в Нарыне, то на момент передачи в ГИК проект не был готов до конца. Мы передавали документы в июле-августе 2016 года, а дом достроили в конце 2017 года. Его строили больше года. За это время можно было поменять проект, но, к сожалению, не сделали», — заключил он.

Эркин Асрандиев отметил, что не совсем отказался от участия в программе «Доступное жилье». Фонд выкупил ценные бумаги Минфина. За счет этих средств правительство выделило ГИК средства на дальнейшую работу.

При проверке строительства дома в Нарыне выяснилось, что в результате некачественных инженерно-геодезических изысканий образовались непредвиденные расходы, что отразилось на повышении стоимости проекта. Объект решили принимать по фактически выполненным работам. В результате изменения объемов и видов работ стоимость квадратного метра превышает 60 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
В компании «ФинансСофт» рассказали о системе учета кредитов в ГИК
В ГИК снова скандал. Сотрудники недовольны новым руководством
Доступное жилье. Проект может снова забуксовать
В Госипотечной компании вновь сменили руководство. Второй раз за полгода
Цифра дня. 4 тысячи 346 ипотечных кредитов выдали в Кыргызстане с начала года
Дом по муниципальной ипотечной программе начали строить в городе Ош
Многоквартирный дом в Нарыне для бюджетников сдали в эксплуатацию
ГИК: Квадратный метр жилья в Нарыне будет стоить не дороже 42 тысяч сомов
Цифра дня. 5 тысяч 130 человек хотят получить госипотеку в Кыргызстане
Кухня в полтора метра. Кто ответит за высокую стоимость ипотечного дома
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
Запрет на&nbsp;разработку урана и&nbsp;тория ударит еще по&nbsp;80&nbsp;крупным месторождениям&nbsp;КР Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР
6 ноября, среда
11:19
Приговор в отношении экс-депутата, осужденного за контрабанду, остался в силе Приговор в отношении экс-депутата, осужденного за контр...
11:12
Кухня размером 1,5 метра. У Госипотечной компании было время изменить проект
11:04
Интернет в Кыргызстане вновь признали частично свободным
10:32
Суд над экс-мэрами. Обвиняемому стало плохо, вызвали скорую
10:17
Юбилей Турдакуна Усубалиева. Курпсайской ГЭС присвоено имя видного госдеятеля