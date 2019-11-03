Как обмануть время. Топ рецептов сохранения молодости

У каждого живого организма есть свой гарантийный срок. У человека он насчитывает 35 лет. На 36-м году жизни процесс регенерации замедляется. Мы начинаем стареть.

Не придумали еще ученые чудодейственной пилюли от возрастной немощи, но воздействие беспощадного хронометра на наш организм можно замедлить, правильно питаясь.

Любой специалист скажет: употребляйте сбалансированную пищу и будете чувствовать себя бодро и выглядеть молодо. 24.kg выяснило, какие существуют рецепты, чтобы обмануть время.

1 Топ продуктов, чтобы не стареть. Что в него входит? Продуктов, способных подарить человеку вечную молодость, не существует. Играет роль не какой-то определенный ингредиент, а правильный баланс в питании в целом. Главная составляющая здоровой еды, призванной продлить жизнь и помочь сохранить относительно моложавый вид, — витамины. Весь комплекс. А для того чтобы получить эти необходимые и естественные добавки, питание нужно разнообразить.

2 Какие компоненты следует включить в рацион после 35 лет? Овощи, фрукты, семечки, орехи. Предпочтение следует отдавать томатам. В помидорах, к примеру, содержатся ликопин и каротиноид. Они снижают риск сердечных приступов и инсультов. Так что помидоры, как сырые, так и приготовленные, а также томатный сок помогут снизить вероятность болезней сердца. Еще содержащийся в помидорах ликопин уменьшает уровень холестерина.

3 Как часто следует употреблять в пищу свеклу и морковь? Эти корнеплоды обязательны при сбалансированном рационе. Они улучшают пищеварение и предотвращают заболевания кишечника. Свекольный сок увеличивает работоспособность мышц. В моркови содержится каротин, он улучшает зрение. Однако важно не переусердствовать. В противном случае вы рискуете приобрести желтовато-пунцовый оттенок кожи. Вывести этот пигмент — достаточно сложное и очень затратное занятие.

4 Чем полезны семечки? Лучше употреблять тыквенные. Они богаты цинком, триптофаном и полиненасыщенными жирными кислотами. Улучшают эластичность кожи и способствуют заживлению ран. Также семена тыквы содержат витамин Е. Цинк, содержащийся в семечках, участвует во множестве процессов в нашем организме. В том числе он защищает от вредного воздействия ультрафиолета, борется с морщинами и обладает противовоспалительным эффектом.

5 Какие орехи предпочтительнее? Все без исключения содержат большое количество жиров. Но организму жир необходим. Особенно после 35-40 лет. Следует употреблять миндаль. Он содержит магний, который положительно влияет на кровеносные сосуды. А еще миндаль уменьшает вред, который наносит организму курение.

6 Рыба действительно снижает риск возникновения старческой деменции? Рыба необходима организму. Однако при повышенной тепловой обработке она утрачивает полезные свойства, и об этом важно помнить. Лучше употреблять рыбу, приготовленную на пару. Желательно жирные сорта: семгу, лосося, сардины, сельдь, скумбрию. Они богаты кислотами омега-3 и естественным питательным веществом диметиламиноэтанолом (DMAE). Это соединение, которое присутствует в жирной рыбе и вырабатывается нашим мозгом, влияет на память и настроение. Его нехватка может привести к синдрому дефицита внимания и гиперактивности, болезни Альцгеймера, слабоумию, депрессии. Исследования подтверждают, что рацион, в котором присутствуют жирные сорта рыбы, предупреждает появление морщин и способствует поддержанию красоты кожи. Кроме того, они необходимы для здоровья костей.

7 Если нет аллергии на цитрусовые, как часто их следует употреблять и какие именно? Из всех цитрусовых наиболее полезны лимоны. Они насыщены витамином С, антиоксидантами, лимонным маслом, флавоноидами, лимонной и другими растительными кислотами.

Укрепляют иммунитет и уменьшают закисление организма. А это помогает выводить токсины и избежать болезней почек. Но важно не переборщить с потреблением цитрусовых, иначе можно спровоцировать гастрит.

8 Справедлива ли гипотеза, что корень имбиря поможет сохранить молодость? Имбирь улучшает циркуляцию крови, пищеварение и усвоение других полезных веществ из любой пищи и помогает снабжать мозг и кожу кислородом. Однако важно правильно рассчитать дозу. В день можно употребить кусочек имбиря размером с фалангу большого пальца руки.

9 Можно ли употреблять в пищу сливочное масло? Сливочное масло содержит витамины A, D, E, CLA (линолевая кислота) и полезные жиры всех видов. Они имеют противовоспалительный эффект и помогают нашей иммунной системе. Масло благотворно влияет на метаболизм и способствует лучшей работе кишечника. Но если употреблять в неделю более 250 граммов масла, то повысится уровень холестерина.

10 Петрушка поможет сохранить здоровый цвет лица и избавит от пигментных пятен. Правда ли это? Этот сорт зелени чистит кровь и способствует выработке глутатиона, который является главным ключом к молодости тела. Кроме того, петрушка помогает избавляться от отеков и защищает от болезнетворных бактерий. Однако рекомендуется не больше 30- 40 граммов три раза в неделю. В противном случае можно спровоцировать кишечное расстройство.