Ограбление матери Мирбека Атабекова. ГКНБ возбудил дело по факту пыток

Главное следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело по факту пыток, примененных в отношении обвиняемого в ограблении матери певца Мирбека Атабекова. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

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По ее словам, в ЕРПП заявление зарегистрировано по статье «Пытки». Однако уведомление о подозрении милиционерам не вручено.

«Мой подзащитный еще не допрошен. Никаких очных ставок и других следственных действий в рамках досудебного производства не проводится», — сказала Назира Абдумуминова.

Напомним, в мае неизвестные ограбили дом матери певца. Грабители украли $60 тысяч и золотые украшения. Спустя три месяца милиция задержала подозреваемого. Им оказался 24-летний Медет Бейшеков. Во время обыска у него в машине были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.