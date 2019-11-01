В Бишкеке 1 ноября облачно, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +18 градусов. День уменьшился до 10 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 – отрезки улиц Московской, Абая, Медерова, Орловской, микрорайон «Юг-2», жилмассивы «Колмо» (улицы Тынчтык, Мыскал, Тендик, Илим, Жеткинчек, Умут, Мурас), «Ынтымак» (улица Бозболток);

9.30-18.00 – улицы Фере, Маяковского, Кок-Жарская, 94;

9.30-14.00 – отрезок улицы Суюмбаева;

9.30-16.00 – жилмассив «Ак-Бата» (17-19-я, 9-11-я улицы);

9.30-15.00 – жилмассив «Келечек» (4-6-я, 8-я улицы);

9.30-12.00 – отрезки улиц Исанова, Рыскулова, Керимбекова, проспекта Чуй;

14.00-18.00 – жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык, Уч-Тулга, Кайинды, Мин-Булак).

в районе, ограниченном улицами Горького, Тыныстанова, Кулатова, Панфилова. Подробнее

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Абдибакыт Халмурзаев

Родился 1 ноября 1968 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Прокурор Баткенской области.

Гульнур Сатылганова

Родилась 1 ноября 1968 года в Токтогуле Джалал-Абадской области. Певица, народная артистка КР.

Памятные даты

День работника милиции Кыргызской Республики

Фото службы по связям с общественностью мэрии города Ош. Праздничные мероприятия в управлении внутренних дел Оша

Ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник.

Он установлен постановлением правительства от 17 сентября 1993 года по предложению Министерства внутренних дел Кыргызстана. В этот день в 1924 году в Кара-Кыргызской автономной области образована милиция.

Международный день вегана

Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Алмаз Алдашев

Фото из интернета. Алмаз Алдашев

Родился 1 ноября 1953 года в городе Фрунзе. Ученый, академик Национальной академии наук Кыргызстана.

Он впервые выделил и описал белки-гипоксины и идентифицировал некоторые из них. Автор 178 научных публикаций.

Возглавлял Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и медицины при Национальном центре кардиологии и терапии, был специалистом в области биохимии и молекулярной биологии. Был вице-президентом НАН КР.

Алмаз Алдашев неоднократно также говорил о том, что Ботаническому саду имени Энвера Гареева угрожает трансформация земель и массовая застройка.

Умер в 2016 году.