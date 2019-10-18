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Общество

Кыргызстанец, обвиняемый в организации теракта в метро Питера, заявил о пытках

Кыргызстанец Аброр Азимов, которого обвинили в организации террористического акта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, впервые дал показания в суде и заявил, что показания у него выбили под пытками. Об этом сообщила «Фонтанка».

«Я не организатор, не соучастник, ничего не изготовлял и оружия не носил. Я обычный трудолюбивый семьянин, который обустраивал свою жизнь в России, — заявил Аброр Азимов.

Антон Новодережкин/ТАСС
Фото Антон Новодережкин/ТАСС. Аброр Азимов в суде

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Он родился в 1990 году в Кыргызстане, рос в Джалал-Абаде. В 2011-м перебрался в Москву, через три года получил российское гражданство, стал отцом.

По версии следствия, тогда же его увлек радикальный ислам, еще через пару лет он прошел посвящение в террористы в Турции, а в 2017-м стал связным между одним из организаторов теракта в петербургском метро Бобиржоном Махбубовым с позывным «Ахмат» и предполагаемым исполнителем Акбаржоном Джалиловым.

Обвинение считает, что именно он накануне теракта наставлял смертника в телефонной беседе.

«Нелогично, что человека, который прошел обучение, будет учить тот, кто ничего не проходил, — указал Аброр Азимов на курс «молодого шахида», который Джалилов якобы прошел в Сирии. — Я даже в армии не служил. В 16 лет уехал на заработки. Военный билет мы покупали. У нас в Кыргызстане есть альтернатива: платить налоги, если не служишь».

Видеозапись его задержания, датированную 17 апреля 2017 года, распространила ФСБ. Однако Аброр Азимов утверждает, что его общение с силовиками началось раньше. А задержание прошло строго по сценарию: его две недели томили в «секретной тюрьме ФСБ», привезли на место и вручили инструкцию.

Сначала от него требовали опознать на фото человека, которого он не знал. Били током. «Даже не понял, что происходит. У меня все мышцы онемели. Это, оказывается, меня током ударили. Он начал бить меня по голове и говорить: хорошо смотри, хорошо смотри!» — рассказал Аброр.

Обвиняемый заявил, что его пытали, пока он не взмолился: «Сделаю все, что захотите, только прекратите мучить».

Председательствующий судья Андрей Морозов подробности пыток рассказать не дал.

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Ранее о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ заявляли другие фигуранты этого дела: брат Аброра Акрам Азимов рассказывал, что его пытали током и приковывали наручниками к трубе.

Официально Аброра Азимова допросили 17 апреля в Следственном комитете. Он частично признал вину, но еще на стадии предварительного разбирательства отказался от показаний. Суду он рассказал, что осмелился на это после того, как отца депортировали из России. Раньше якобы угрожали подбросить отцу замаскированный под взрывчатку огнетушитель.

Знакомство с Джалиловым Азимов отрицает. Как следует из материалов дела, он перевел на его карту в общей сложности около $3 тысяч, но ни разу не разговаривал лично.

В суде Аброр Азимов признал, что знаком с человеком по имени Ахмад (вербовщик террористов, по версии следствия), но был лишь его «партнером по перепродаже билетов» в интернете. Обвиняемый признал, что пересылал деньги в Турцию и активировал незарегистрированную сим-карту, но утверждал, что делал это, помогая друзьям.

«Домыслы. У меня рождается ребенок, я счастливый отец, и тут какие-то радикальные течения. Они все так исказили, что в глазах народа я теперь террорист», — заявил Аброр, комментируя обвинения следствия.

Судебный процесс продолжится 21 октября.

  • Взрыв в вагоне метрополитена на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017 года. Исполнителем назвали 22-летнего кыргызстанца Акбаржона Джалилова, вместе с ним погибли еще 15 пассажиров. Уголовное дело, по которому проходят 11 его предполагаемых помощников, суд слушает с апреля.
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