Теракт в «Крокус Сити Холле». Число жертв увеличилось до 137 человек

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

«Продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего. В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования. С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.

Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.