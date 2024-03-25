Теракт в «Крокус Сити Холле». В суд доставили еще трех подозреваемых: кто они

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения еще трем подозреваемым в совершении теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл».
По версии следствия, один из арестованных по делу «Крокуса» Шамсидин Фаридуни для совершения теракта не позднее января вовлек в состав группы подозреваемого Аминчона Исломова. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Суды публикуют фото подозреваемого по делу «Крокуса» 33-летнего Аминчона Исломова.
Еще один подозреваемый — Диловар Исломов тоже доставлен в Басманный суд.
24-летний Диловар Исломов — гражданин России. Родился в Душанбе. Последние два с половиной месяца он владел автомобилем Renault, на котором террористы приехали к «Крокусу» и скрылись с места преступления.
Аминчон и Диловар Исломовы — родные братья.
Меру пресечения также изберут их отцу — 62-летнему Исроилу Исломову.
По данным следствия, Шамсидин Фаридуни вовлек Аминчона Исломова в состав преступной группы не позднее января 2024 года, а Диловара — не позднее 11 марта. Один из обвиняемых — последний владелец автомобиля Renault, на котором скрывались террористы.
Накануне всех троих вызвали в СК на допрос, а после задержали по подозрению в причастности к теракту в Крокусе.
Диловар Исломов — последний владелец белого Renault, который использовали террористы. По предварительной версии, Исломовы продали машину исполнителям теракта.
Все трое по решению суда арестованы на время следствия.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.
По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 137 человек.