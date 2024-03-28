Теракт в Москве. Число погибших в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек, пострадавших — до 360. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По его данным, глава СК РФ Александр Бастрыкин проконтролировал ход расследования уголовного дела на месте происшествия.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. С применением новейших криминалистических средств проводится исследование обширной площади, подвергшейся термическому воздействию и разрушению, изымаются вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

Следствие анализирует использование обвиняемыми интернета для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов.

В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. Из них на данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей от 9 до 16 лет, и двух гражданок Кыргызстана. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано восемь подозреваемых.