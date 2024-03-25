18:35
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Теракт в Москве. Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел КР рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в Россию без необходимости. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Это связано с произошедшим 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве террористическим актом и введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности.

Министерство иностранных дел советует:

  • гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездки до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу;
  • гражданам, запланировавшим поездку заблаговременно, проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию на сайте МВД РФ (mvd.ru);
  • гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период предыдущего пребывания в Российской Федерации, воздержаться от поездки во избежание не пропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой;
  • пребывающим в России гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в РФ;
  • соблюдать законные требования правоохранительных органов Российской Федерации в рамках проводимой ими работы по обеспечению общественной безопасности.

В случае возникновения экстренных вопросов гражданам необходимо обращаться на горячую линию посольства Кыргызской Республики в Москве по номеру +79251155047, консульского департамента Министерства иностранных дел КР по номеру +996999312002.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы «Пикник». Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

  • По последним данным Следственного комитета РФ, погибло 137 человек.
  • Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 287 человек.
  • Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибли трое детей.
  • 23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы. В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.
  • ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву. Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289793/
просмотров: 741
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Героев должны знать. Рэпер Моргенштерн отправил Исламу Халилову миллион рублей
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число жертв увеличилось до 137 человек
О предупреждении актов насилия в местах скопления людей напомнили бизнесу
Московский «Спартак» тоже наградил 15-летнего кыргызстанца Ислама Халилова
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец представлен к награде
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей
Теракт в «Крокус Сити Холле». Кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев жив — МИД
Теракт в «Крокус Сити Холле». Суд сегодня изберет меру пресечения подозреваемым
Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Неделя-24. Новые тарифы на&nbsp;свет, атака мошенников и&nbsp;перестрелка в&nbsp;Кара-Балте Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
25 марта, понедельник
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умере...
18:14
Основателя рынка «Мадина» Турсунтая Салимова отпустили под подписку о невыезде
18:00
26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:28
Электронная запись в школы Кыргызстана начнется 8 апреля
17:26
В администрации президента Кыргызстана призывают не бояться внешнего долга