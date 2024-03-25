Теракт в Москве. Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел КР рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в Россию без необходимости. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Это связано с произошедшим 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве террористическим актом и введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности.

Министерство иностранных дел советует:

гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездки до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу;

гражданам, запланировавшим поездку заблаговременно, проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию на сайте МВД РФ (mvd.ru);

гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период предыдущего пребывания в Российской Федерации, воздержаться от поездки во избежание не пропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой;

пребывающим в России гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в РФ;

соблюдать законные требования правоохранительных органов Российской Федерации в рамках проводимой ими работы по обеспечению общественной безопасности.

В случае возникновения экстренных вопросов гражданам необходимо обращаться на горячую линию посольства Кыргызской Республики в Москве по номеру +79251155047, консульского департамента Министерства иностранных дел КР по номеру +996999312002.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы «Пикник». Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.