Теракт в Москве. Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел КР рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в Россию без необходимости. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Это связано с произошедшим 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве террористическим актом и введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности.
Министерство иностранных дел советует:
- гражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездки до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу;
- гражданам, запланировавшим поездку заблаговременно, проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию на сайте МВД РФ (mvd.ru);
- гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период предыдущего пребывания в Российской Федерации, воздержаться от поездки во избежание не пропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой;
- пребывающим в России гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в РФ;
- соблюдать законные требования правоохранительных органов Российской Федерации в рамках проводимой ими работы по обеспечению общественной безопасности.
В случае возникновения экстренных вопросов гражданам необходимо обращаться на горячую линию посольства Кыргызской Республики в Москве по номеру
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы «Пикник». Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По последним данным Следственного комитета РФ, погибло 137 человек. Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 287 человек. Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибли трое детей.
- 23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы. В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.
- ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву. Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.