16:04
USD 89.51
EUR 96.81
RUB 0.97
Происшествия

Теракт в Москве. В суд доставлен восьмой подозреваемый, он уроженец города Ош

Восьмого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли в Басманный суд Москвы. Следственный комитет России ходатайствует об аресте 32-летнего Алишера Касимова.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Алишер Касимов — бизнесмен из Красногорска. Как установило следствие, он сдавал квартиру подозреваемым в совершении теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Алишер Касимов сказал в суде, что не знал ничего о планах террористов относительно «Крокуса», а просто сдавал им квартиру через сервис «Авито».

Алишер Касимов 1993 года рождения. Он гражданин России, родился в городе Оше (Кыргызстан), живет в Красногорске, у него трое детей.

Вместе с братом управляет чайханой.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

Ранее арестовано семь подозреваемых. Басманный суд вынес решение об аресте Алишера Касимова на время следствия.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289900/
просмотров: 1051
Версия для печати
Материалы по теме
Мы знаем, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов — Путин
Теракт в «Крокус Сити Холле». В суд доставили еще трех подозреваемых: кто они
Теракт в Москве. Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию
Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Героев должны знать. Рэпер Моргенштерн отправил Исламу Халилову миллион рублей
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число жертв увеличилось до 137 человек
О предупреждении актов насилия в местах скопления людей напомнили бизнесу
Московский «Спартак» тоже наградил 15-летнего кыргызстанца Ислама Халилова
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец представлен к награде
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец рассказал, как спасал людей
Популярные новости
Райыма Матраимова нашли в&nbsp;Баку. Он&nbsp;связан с&nbsp;иностранцами, готовившими покушение Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение
В&nbsp;Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на&nbsp;руководство Кыргызстана В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
26 марта, вторник
16:01
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:53
Российские специалисты в сфере искусственного интеллекта приедут в Кыргызстан
15:31
Наццентру кардиологии в Бишкеке передали современное оборудование
15:28
Кыргызстан и структуры «Росатома» договорились о строительстве ВИЭ
15:21
Теракт в Москве. В суд доставлен восьмой подозреваемый, он уроженец города Ош