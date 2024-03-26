Теракт в Москве. В суд доставлен восьмой подозреваемый, он уроженец города Ош

Восьмого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли в Басманный суд Москвы. Следственный комитет России ходатайствует об аресте 32-летнего Алишера Касимова.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Алишер Касимов — бизнесмен из Красногорска. Как установило следствие, он сдавал квартиру подозреваемым в совершении теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Алишер Касимов сказал в суде, что не знал ничего о планах террористов относительно «Крокуса», а просто сдавал им квартиру через сервис «Авито».

Алишер Касимов 1993 года рождения. Он гражданин России, родился в городе Оше (Кыргызстан), живет в Красногорске, у него трое детей.

Вместе с братом управляет чайханой.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

Ранее арестовано семь подозреваемых. Басманный суд вынес решение об аресте Алишера Касимова на время следствия.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.