Выдача разрешений на строительство объектов связи станет проще

Упростить процедуру получения разрешений на проектирование, строительство и установку объектов связи предлагает Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ. Проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, это благоприятно отразится на инвестиционных вложениях операторов электросвязи и условиях предпринимательской деятельности при осуществлении строительства сооружений связи.

Сегодня для строительства любого объекта необходимо получить ряд обязательных документов: архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия, а также согласование и экспертизу проектной документации, разрешение и акт приемки в эксплуатацию завершенного объекта.

«Для прохождения всех установленных этапов и процедур у операторов связи уходит не менее 60 рабочих дней», — отмечается в документе.

В Госагентстве добавляют, что для формирования единого цифрового пространства страны необходимо снижение избыточных административных барьеров в строительстве сооружений связи.