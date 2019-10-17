22:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Выдача разрешений на строительство объектов связи станет проще

Упростить процедуру получения разрешений на проектирование, строительство и установку объектов связи предлагает Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ. Проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, это благоприятно отразится на инвестиционных вложениях операторов электросвязи и условиях предпринимательской деятельности при осуществлении строительства сооружений связи.

Сегодня для строительства любого объекта необходимо получить ряд обязательных документов: архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия, а также согласование и экспертизу проектной документации, разрешение и акт приемки в эксплуатацию завершенного объекта. 

«Для прохождения всех установленных этапов и процедур у операторов связи уходит не менее 60 рабочих дней», — отмечается в документе.

В Госагентстве добавляют, что для формирования единого цифрового пространства страны необходимо снижение избыточных административных барьеров в строительстве сооружений связи.
Ссылка:
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Выдачу документов на строительство нужно сократить со 180 до 33 дней
Фракция «Кыргызстан» предлагает премьер-министру уволить главу Госстроя
В Кыргызстане предлагают восстановить звание «Заслуженный архитектор»
Назначен замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ
До 2023 года в регионах Кыргызстана появится чистая питьевая вода
Чиновники Госстроя провели ремонт здания по фальшивому договору
По чьей вине рушится школа, построенная на деньги Казахстана?
Проекты по чистой воде. Уголовные дела не возбуждают из-за сроков давности
Госстрой считает, что в закон нужно ввести понятие «поэтапное строительство»
В Чон-Алайском районе до Нового года откроются две новые больницы
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
Стартовала СКИДКА на&nbsp;летние бестселлеры в&nbsp;O!Store. Redmi Note 7&nbsp;и&nbsp;Samsung A40 Стартовала СКИДКА на летние бестселлеры в O!Store. Redmi Note 7 и Samsung A40
17 октября, четверг
22:25
Volvo выпустила свой первый электромобиль — кроссовер XC40 Recharge
22:06
Выдача разрешений на строительство объектов связи станет проще
21:43
Акция «Примите моего ребенка в школу». С какими проблемами столкнулись родители
21:22
В Кыргызстане разработали очередную стратегию развития образования
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: днем без осадков