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Общество

Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и горячей воды

В некоторых районах Бишкека завтра, 17 октября, отключат холодную и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в район, ограниченный улицами Садыгалиева, Профсоюзной, Фучика и линией железной дороги.

Причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Западный».

Не будут работать:

школы № 15, 49, 50,  54, школа-интернат № 1;

детский сад № 159.

Из-за прекращения подачи холодной воды в котельные Бишкектеплоэнерго предприятие приостановит подачу горячей воды в районе, ограниченном улицами Профсоюзной, Месароша, Ильменской, Каракумской, Лумумбы и Волкова, а также по адресу проспект Жибек Жолу, 625.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением, горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 544245, 544244;

— по наружным сетям: 449597, 449645.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру: 0770838458. 
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