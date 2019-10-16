Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и горячей воды

В некоторых районах Бишкека завтра, 17 октября, отключат холодную и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в район, ограниченный улицами Садыгалиева, Профсоюзной, Фучика и линией железной дороги.
Причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Западный».
Не будут работать:
школы № 15, 49, 50, 54, школа-интернат № 1;
детский сад № 159.
Из-за прекращения подачи холодной воды в котельные Бишкектеплоэнерго предприятие приостановит подачу горячей воды в районе, ограниченном улицами Профсоюзной, Месароша, Ильменской, Каракумской, Лумумбы и Волкова, а также по адресу проспект Жибек Жолу, 625.
Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
В случае возникновения проблем с водоснабжением, горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:
— центральная диспетчерская служба:
Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру: 0770838458.