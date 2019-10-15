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Общество

Видео с призывом к водителям соблюдать правила и спасти детей опубликовало УОБДД

УОБДД ГУВД Чуйской области распространило социальный видеоролик «Чтобы не плакали родители, соблюдайте правила, водители».

Как отметили авторы проекта, цель — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение ДТП, в которых страдают и гибнут дети.

Ранее в Министерстве образования провели анализ и выяснили: в основном дети попадают в ДТП не по своей вине, а из-за водителей и взрослых. Школьники соблюдают правила, они с удовольствием посещают наши профилактические мероприятия, участвуют в конкурсах «Юный инспектор дорожного движения».

Одно из самых резонансных ДТП за последнее время — в селе Кун-Туу под колесами автобуса № 18 погиб пятиклассник. Водитель водворен в СИЗО.

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