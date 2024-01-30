ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ОВД водворили в СИЗО

Начальника ОВД Балыкчи Бектура Осмонбаева, подозреваемого в автонаезде на школьницу, водворили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Каракольского городского суда.

По ее данным, Бектур Осмонбаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 337 (Злоупотребление должностным положением), частью 2 статьи 312 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) и частью 2 статьи 144 (Оставление в опасности) УК КР.

«Постановлением следственного судьи Каракольского городского суда от 29 января 2024 года ходатайство руководителя следственной группы заместителя начальника СО УГКНБ по Иссык-Кульской области удовлетворено. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу до двух месяцев, то есть до 26 марта», — сообщили в суде.

Другому фигуранту уголовного дела брату начальника ОВД Балыкчи Бекзату Казакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 354 (Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, органа дознания) УК КР. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, расследование резонансного ДТП с участием служебной автомашины ОВД Балыкчи, водитель которой на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девочку, продолжается. По подозрению в совершении преступления задержаны экс-начальник ОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев (уволен после ДТП) и его брат Бекзат Казаков, работавший участковым инспектором ОВД Иссык-Кульского района.

26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев. Позднее отец отказался от претензий и отозвал заявление.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей.