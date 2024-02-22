В Бишкеке грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку. Осторожно, видео

В Бишкеке сегодня утром грузовая автомашина насмерть сбила 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По данным ведомства, автонаезд совершен примерно в 10.25 по улице Автосборочной.

Водитель машины сбил девочку и уехал с места происшествия. Однако сотрудники управления Патрульной службы милиции по горячим следам задержали виновника смертельного ДТП. Им оказался А.А., 1997 года рождения.

От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Подозреваемого в совершении преступления доставили в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Автомобиль водителя водворен на штрафстоянку.