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Общество
Сюжет: Полезные советы

Если пристали в темном переулке. Способы самозащиты

В Бишкеке и окрестностях есть места, куда в темное время суток в одиночку лучше не ходить – рискуете нарваться на хулиганов и разбойников. Но если все же встретите подозрительных людей, не спешите отчаиваться. Вспомните советы, которые собрало для вас 24.kg.

1

Идите в людное место

Двигаясь по темному переулку, лучше снять наушники. А то можете не понять, что вас преследуют.

Если услышали чье-то обращение, отвечать необязательно. Проигнорируйте и ускорьтесь. Стремитесь в освещенное и людное место.

2

Вещь или здоровье

Разбойники любят ходить парами или небольшими группами. Если они окружили вас и хотят что-то забрать, поставьте на одну чашу весов ценность этого предмета, а на другую – ваше здоровье. Нужно отдать им то, что просят, и попытаться запомнить их приметы. Оказавшись в безопасности, сразу звоните в милицию.

3

Убежать не стыдно

Можно попробовать убежать. Это не стыдно. Однако делать это стоит, если уверены в своих скоростных качествах. Если вас догонят, то не только отберут имущество, но и наверняка побьют.

4

Адекватная реакция

Другое дело, когда к вам обращается один человек. Если он спрашивает время или зажигалку, не стоит сразу нервничать и бросаться на него с кулаками. Надо адекватно реагировать на происходящее. Возможно, ему и правда нужно узнать, который час, или прикурить. Помогите, если можете. Высок шанс, что через мгновение каждый из вас пойдет своей дорогой.

5

Все в ваших руках

Допустим, у вас просят телефон, чтобы позвонить. Вы можете отказать и пойти дальше. Вдруг человек не станет настаивать? Если настаивает, а вы боитесь, что он убежит с вашим телефоном, можете сделать следующее. Наберите нужный ему номер и включите громкую связь, а телефон в руки не давайте. Если незнакомцу надо просто позвонить, такие условия его, скорее всего, устроят.

6

Не ведите себя как жертва

В одиночку нередко пристают выпившие ребята. Не показывайте им свой страх и не ведите себя как жертва. Чем вы увереннее в себе, тем выше вероятность разобраться с ними на словах.

Если вас все же атаковали, можно использовать электрошокер или газовый баллончик. Или броситься наутек. От одного человека убежать проще, чем от группы. К тому же пьяный вряд ли будет долго преследовать.

7

Единоборства в помощь

Есть и другие способы дать отпор атакующим одиночкам. Рустам Ибрагимов и Авазбек Аманбеков – мастера боевых искусств. Они продемонстрировали 24.kg простые и эффективные приемы рукопашного боя, которые подойдут и парням, и девушкам. Один из приемов, например, позволяет голыми руками нейтрализовать нападающего с ножом.

Многие единоборства помогают в самозащите. Самбо, например, для этого и создавалось и расшифровывается как «самооборона без оружия».

Если вы займетесь единоборством, будете увереннее чувствовать себя на улице. Однако не стоит сразу идти на поиски приключений в район с дурной славой. Философия любого единоборства – не нападать первым. Любой адекватный боец всегда старается решить конфликт мирно, а навыки применяет только в самом крайнем случае.

Самооборона не является уголовно наказуемым деянием. Но важно не переусердствовать. Подробнее об этом и последствиях можно прочитать здесь.
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