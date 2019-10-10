«Безопасный город». На втором этапе камеры появятся на 44 перекрестках

В рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город» камеры фото- и видеофиксации появятся еще на 44 перекрестках Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

По его данным, всего по республике планируют охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек: 266 стационарных и 40 передвижных постов появятся в столице, на основных дорогах страны и в населенных пунктах.

В центре Бишкека камеры появятся на пересечении улиц Ибраимова — Фрунзе, Шопокова — Жумабека, Московской — Тоголока Молдо, Киевской — Ибраимова, Киевской — Абдрахманова, проспекта Жибек Жолу — улицы Ибраимова и других перекрестках.

Кроме того, камеры установят на автодорогах Ош — Баткен — Исфана, Суусамыр — Талас — Тараз, Ош — Сарыташ — Иркештам, Бишкек — Ош, Бишкек — Нарын — Торугарт, Бишкек — Балыкчи — Чолпон-Ата — Каракол.