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Общество

Больше половины АЗС Бишкека не отвечают требованиям безопасности

Больше половины АЗС Бишкека не отвечают требованиям безопасности. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре БГК.

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Как отметил начальник градостроительно-планировочного отдела Бишкекглавархитектуры Азирет Акимов, в мае мэрия создала рабочую группу по проверке деятельности заправок.

«В апреле БГК поручил муниципалитету изучить и внести вопросы регулирования деятельности АЗС в Бишкеке. Тогда же горкенеш продлил мораторий на выделение участков под строительство автозаправочных станций в квадрате, ограниченном улицами Токомбаева — Садырбаева — проспектом Жибек Жолу — Курманджан Датки», — рассказал он.

В Бишкеке функционируют 96 заправок. По данным Госэкотехинспекции, 32 из них не отвечают противопожарным требованиям. 

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«Но комиссия, изучив на месте, пришла к выводу, что 57 АЗС не соответствуют требованиям, из них пожарным — 42, экологическим, градостроительным документам — 15», — отметил Азирет Акимов.

По данным БГА, 80 станций расположены на муниципальных участках.

«Комиссия предложила не продлевать арендные соглашения с АЗС, где выявлены нарушения. Если они расположены на частных участках или частично на муниципальных — обратиться в правоохранительные органы. В случае несоответствия градостроительной документации — поднимать вопрос выкупа участков и передислокации станций», — отметил он.
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