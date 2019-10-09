Больше половины АЗС Бишкека не отвечают требованиям безопасности. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре БГК.

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Как отметил начальник градостроительно-планировочного отдела Бишкекглавархитектуры Азирет Акимов, в мае мэрия создала рабочую группу по проверке деятельности заправок.

«В апреле БГК поручил муниципалитету изучить и внести вопросы регулирования деятельности АЗС в Бишкеке. Тогда же горкенеш продлил мораторий на выделение участков под строительство автозаправочных станций в квадрате, ограниченном улицами Токомбаева — Садырбаева — проспектом Жибек Жолу — Курманджан Датки», — рассказал он.

В Бишкеке функционируют 96 заправок. По данным Госэкотехинспекции, 32 из них не отвечают противопожарным требованиям.

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«Но комиссия, изучив на месте, пришла к выводу, что 57 АЗС не соответствуют требованиям, из них пожарным — 42, экологическим, градостроительным документам — 15», — отметил Азирет Акимов.

По данным БГА, 80 станций расположены на муниципальных участках.

«Комиссия предложила не продлевать арендные соглашения с АЗС, где выявлены нарушения. Если они расположены на частных участках или частично на муниципальных — обратиться в правоохранительные органы. В случае несоответствия градостроительной документации — поднимать вопрос выкупа участков и передислокации станций», — отметил он.