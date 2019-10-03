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Общество

Усиленная проверка таксистов из Кыргызстана началась в Москве

Кыргызстанские мигранты в Москве жалуются на усиленные проверки и депортации за последние два дня. Об этом они пишут в социальных сетях.

По информации мигрантов, проверяют в основном водителей такси из Кыргызстана. «Мой муж работает таксистом. По его словам, проверяют подряд всех кыргызов. Если больше двух штрафов за нарушения ПДД, даже в случае их оплаты отправляют на депортацию. Рейды проходят также в службах такси», — сообщила Мырзайым Борбиева.

Представители диаспоры подтвердили информацию. По их словам, на улицах Москвы у мигрантов проверяют документы.

В посольстве Кыргызстана в России заявили, что у них пока нет официальной информации о рейдах, они ждут ответа от правоохранительных органов Москвы.
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