Усиленная проверка таксистов из Кыргызстана началась в Москве

Кыргызстанские мигранты в Москве жалуются на усиленные проверки и депортации за последние два дня. Об этом они пишут в социальных сетях.

По информации мигрантов, проверяют в основном водителей такси из Кыргызстана. «Мой муж работает таксистом. По его словам, проверяют подряд всех кыргызов. Если больше двух штрафов за нарушения ПДД, даже в случае их оплаты отправляют на депортацию. Рейды проходят также в службах такси», — сообщила Мырзайым Борбиева.

Представители диаспоры подтвердили информацию. По их словам, на улицах Москвы у мигрантов проверяют документы.

В посольстве Кыргызстана в России заявили, что у них пока нет официальной информации о рейдах, они ждут ответа от правоохранительных органов Москвы.