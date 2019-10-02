Вандализм на миллионы. Повредившие камеры «Безопасного города» возместят ущерб

Тех, кто уничтожит либо повредит аппаратно-программные комплексы и камеры видеонаблюдения «Безопасного города», обяжут возместить имущественный ущерб, а это миллионы сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в Бишкеке и Чуйской области в ЕРПП зарегистрировано 14 подобных фактов вандализма. Ущерб исчисляется миллионами. Органы внутренних дел по данным фактам ведут расследование.

Злоумышленники прибегают к различным способам уничтожения, в том числе к расстрелу камер из оружия, их заклеивают жвачкой.

Сотрудники милиции принимают необходимые меры.

«Уважаемые граждане, напоминаем, что лица, которые уничтожают или повреждают чужое имущество, будут привлечены к ответственности согласно законодательству Кыргызской Республики. Кроме того, виновных обяжут возместить имущественный ущерб, а это миллионы сомов», — обратились милиционеры к населению.

По их данным, размещение комплексов фотовидеофиксации приводит к положительным результатам в области профилактики дорожно-транспортных происшествий, о чем говорит уменьшение количества ДТП и смертности на дорогах.