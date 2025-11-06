В городе Ош неизвестные повредили новые гранитные лестницы возле моста

В Оше неизвестные лица повредили лестницы по обе стороны моста имени Абдыкадырова, которые недавно отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Лестничные пролеты обновлены и облицованы гранитом в рамках работ по благоустройству. Однако спустя короткое время после сдачи объекта часть плиты разбили.

В муниципалитете отметили, что подобные действия расцениваются как неуважение к общественному имуществу и препятствие работе по улучшению городского пространства.

Городские власти призвали жителей бережно относиться к результатам благоустройства и сообщать о случаях порчи имущества коммунальным службам или правоохранительным органам.