14:56
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Происшествия

В городе Ош неизвестные повредили новые гранитные лестницы возле моста

В Оше неизвестные лица повредили лестницы по обе стороны моста имени Абдыкадырова, которые недавно отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Лестничные пролеты обновлены и облицованы гранитом в рамках работ по благоустройству. Однако спустя короткое время после сдачи объекта часть плиты разбили.

В муниципалитете отметили, что подобные действия расцениваются как неуважение к общественному имуществу и препятствие работе по улучшению городского пространства.

Городские власти призвали жителей бережно относиться к результатам благоустройства и сообщать о случаях порчи имущества коммунальным службам или правоохранительным органам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349916/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош ректоров вузов призвали не вмешиваться в предвыборную агитацию
В городе Ош начинают подачу тепла
Ко Дню милиции Ошское УВД получило новые служебные автомобили
В Ошe состоялось открытие нового здания отдела милиции
Главную улицу Оша реконструируют и украсят «бишкекскими» фонарями
В городе Ош запущена новая подстанция «Кен-Сай»
Новый генплан Оша охватит свыше 35 гектаров земли: началась разработка документа
В городе Ош похоронили мать и детей, погибших при пожаре на улице Орозбекова
В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Героев Советского Союза
Подробности трагедии в Оше: при пожаре в жилом доме погибли пять детей и мать
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
На&nbsp;Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и&nbsp;конфликты между водителями На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Бизнес
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
6 ноября, четверг
14:33
Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос читателей Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос чит...
14:21
В городе Ош неизвестные повредили новые гранитные лестницы возле моста
14:18
Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии
14:05
Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
13:54
Очередной несовершеннолетний водитель задержан за нарушение ПДД в Бишкеке