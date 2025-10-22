13:05
Агент 024

В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Героев Советского Союза

В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Героев Советского Союза, на этот раз расположенный на бульваре Эркиндик. Об этом сообщил читатель.

По его словам, сегодня рано утром он увидел грустную картину — неизвестные снова разбили и поломали стенд с портретами кыргызстанцев героев Великой Отечественной войны. И на этом участке бульвара до сих пор нет камер видеонаблюдения, хотя городские службы обещали их установить еще несколько лет назад.

«Такие же стенды установлены рядом с кинотеатром «Ала-Тоо», их давно не обновляли, все портреты выгорели на солнце, стоило бы уже поменять», — написал он.

Это не первый случай вандализма. На бульваре Молодой Гвардии ранее тоже разбили стенды, рассказывающие о Героях Советского Союза.

