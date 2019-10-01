2 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

2.00-3.30 — отрезки улиц Кулатова, Ибраимова, Боконбаева, Абдрахманова, Байтика Баатыра;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 38, 4-й микрорайон, 4а, улица Раззакова, 6;

9.00-18.00 — отрезки улицы Логвиненко, Ганди, Панфилова, Логвиненко, Токтогула, переулков Новосибирского, Кызыл-Ординского, Караванского;

9.30-19.00 — жилмассивы «Энесай, «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Ахунбаева, Шабдана Баатыра);

9.30-18.00 — отрезки улиц Каракульской, Медерова, Оренбургской;

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Горная, Садырбаева, Бишкек-125 лет), «Чон Арык» (улица Семетей, 154);

10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды» (улицы Чалбай, Керамическая), «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Шаты, Бегматова), «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Северная, Ошская, Таласская, Нарынская, Боконбаева, Тянь-Шанская, переулок Чуйский), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Заводская, Полевая), Ленинское (улица Алма-Атинская, 193-229), Виноградное (улицы Виноградная, Ломоносова, Восточная, Марата, Широкая, Школьная, Советская, Новостройка, Береговая), Пригородное (улицы Серегина, Суворова, Пригородное), Кашка-Суу (улица Лесхоз), Байтик (улицы Суюнбаева, Дружба, Эшмамбет, Новостройка);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Веселая, Проектируемая, Раздольная, Западная), Студенческое (улица Комсомольская), Гавриловка (улицы Олимпийская, Северная), Сокулук (улицы Кирова, Школьная, Ленинградская, Набережная, Ошская, Весенняя, Московская, Мира, Победы), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Западная), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Северная, Институтская, Центральная, Набережная, Юбилейная, Южная, Фрунзе, Новосадовая, Лесная, Садовая), Комсомольское (улицы Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная), Кунтуу (улицы Проектируемая, Новая, Сейдесембаева, Молдосан, Джамгерчинова, Шукуралиева, Исмаила, Садовая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Октябрьская, Ломоносова, Железнодорожная), Петровка (улицы Фрунзе, район АО «Алмаз»), Садовое (улица Советская), Сретенка (улицы Ленина, Центральная);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — город Кант (2-й микрорайон, 15);

8.00-12.00 — село Люксембург (улицы Тельмана, Киргизская);

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина, Маяковского).

3 Иссык-Кульская область

8.00-17.00 — села Долон, Кош-Добо, Тасма, Мин-Булак, Арал.

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Нур-Абад , Кара-Кульджа, села Нарай, Он-Эки-Бел, Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Курбан-Кара, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Октябрь, Стант, Тынчтык, Кызыл-Шарк, Кыш-Абад, Беш-Капа, Казакмааля, Кожомбак, Фархад, Ош-3000, Чоок, Питомник, Жаны-Кызылсуу, город Ош (улицы Абжалова, Юнусова, Фучика, Космонавтов, Куренкеева, Орджоникидзе, Жаштар, Алиева, Мамырова, Демократичная, Шакирова, Таджикская).

5 Баткенская область