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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Кыргызстан и Китай хотят создать совместный инвестиционный фонд

Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров принял вице-премьера Государственного совета Китая Лю Гочжуна

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял вице-премьера Государственного совета Китая Лю Гочжуна. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной сферах, представляющих взаимный интерес.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. Он отметил, что крупнейшим транспортным проектом, который выведет экономическое взаимодействие между двумя странами на качественно новый уровень, должно стать строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Президент уверен, что проект будет иметь мультипликативный эффект на развитие других отраслей экономики.

Стороны достигли понимания о механизме реализации проекта, завершена совместная работа по подготовке трехстороннего межправительственного соглашения о реализации проекта строительства железной дороги.

Глава государства надеется, что реализация проекта начнется в самое ближайшее время.

Вице-премьер Государственного cовета Китая Лю Гочжун заявил, что китайская сторона готова содействовать углублению двустороннего взаимодействия и наполнить сотрудничество практическим содержанием.

Он отметил, что в 2023 году объем торговли между странами составил почти $20 миллиардов и достиг исторического показателя.

Вице-премьер Госсовета сообщил, что Китай в дальнейшем будет поощрять крупные китайские предприятия инвестировать в экономику Кыргызстана.

Говоря о реализации крупных инфраструктурных проектов, Лю Гочжун констатировал, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать вопросы согласования проекта строительства железной дороги. Переговоры по этому вопросу идут 20 лет и настало время практической реализации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам открытия дополнительных пунктов пропуска на кыргызско-китайской границе, улучшению авиасообщения, созданию совместного инвестиционного фонда.

пресс-служба кабмина
Фото пресс-служба кабмина. Встреча Акылбека Жапарова с вице-премьером Госсовета Китая

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров также встретился с Лю Гочжуном. Он подчеркнул важность полноценной работы контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам», которые являются основным фактором дальнейшего увеличения взаимной торговли между двумя странами.

Кыргызская сторона нацелена на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, снятие ограничений, мешающих торговле, и создание взаимовыгодных условий для нее.

«Мы хотели бы расширить наши возможности и перейти на ежедневный и круглосуточный режим работы пропускных пунктов. Полагаю, это будет полезно и для китайской стороны, так как позволит еще больший объем грузов и товаров из Китая экспортировать в Кыргызстан, далее — в третьи страны. Мы нацелены на увеличение пропускной способности до 1 тысячи автомашин в сутки», — сказал Акылбек Жапаров.

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Гочжун заявил, что крупномасштабный рынок Китая открыт для экспорта кыргызстанской сельскохозяйственной продукции.

Глава кабмина попросил китайскую сторону оказать содействие в ускорении строительства надзорного склада на таможенной зоне «Улугчат» близ контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» для приема и складирования сельхозпродукции из Кыргызстана. КР также рассчитывает подписать протоколы с КНР по новым видам сельскохозяйственной продукции и упрощению процедур по ее экспорту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294349/
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