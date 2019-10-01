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Общество

У экс-охранника Чотонова есть видео, доказывающее невиновность обвиняемого

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Процесс проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

Сегодня в суде допросили бывшего телохранителя Дуйшенкула Чотонова Тынчтыка Маматова. Он подтвердил показания предыдущих свитеделей, рассказавших о том, что глава МЧС Дуйшенкул Чотонов с 13 по 15 мая 2010 года находился в Оше.

«13 мая мы прибыли на работу, затем шеф вышел и направился в Дом правительства. Потом уже уехали в южную столицу. В Оше мы были до 15 мая. Обратно вернулись на вертолете, помню, их было два. Удивился, снял на телефон. Летели прямо до «Белого дома», но затем развернулись и приземлились во «Фрунзе-1», — рассказал свидетель Тынчтык Маматов, пообещав предоставить суду снятое в эти дни видео.

Ранее главные свидетели обвинения — Леонид Маевский и Алексей Модин — рассказывали, что именно 13 мая в этнокомплексе «Супара» встречались в неформальной обстановке с подсудимыми и те якобы требовали у них $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком».

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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