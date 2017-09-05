Дело Текебаева. Объявлен очередной перерыв

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Сегодня ранее подсудимый Текебаев дважды попросил дополнительное время для ознакомления с протоколами заседаний первой инстанции, приговором и представлением Генеральной прокуратуры.

Процесс должен был возобновиться в 15.30, однако не пришла адвокат Текебаева Чинара Джакупбекова. У нее заболел ребенок. Суд объявил перерыв в заседании.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.