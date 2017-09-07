Дело Текебаева. Подсудимый опять затребовал прогноз погоды на 13 мая 2010 года

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Подсудимый Омурбек Текебаев вновь затребовал прогноз погоды на 13 мая 2010 года. По его словам, в этот день было прохладнее обычного, что еще раз доказывает, что ни он, ни Чотонов не могли ужинать на летней площадке в этно-ресторане «Супара», который расположен за городом, и быть в летней одежде, как заявлял в показаниях российский бизнесмен Леонид Маевский, утверждавший, что именно в «Супаре» Омурбек Текебаев требовал у него $1 миллион за активы MegaCom.

Председательствующий судейской коллегией Адис Момуналиев заявил, что эти данные могут запросить адвокаты обвиняемых и предоставить их при исследовании материалов, а также упомянуть в прениях.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Первомайского райсуда Айбек Эрнис уулу приговорил их к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.