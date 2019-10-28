Данияр Нарымбаев рассказал, где был Омурбек Текебаев 13 мая 2010 года

13 мая 2010 года Омурбек Текебаев участвовал в заседании Конституционного совещания. Об этом в Первомайском районном суде Бишкека заявил бывший руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев.

В Первомайском районном суде пересматривают дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова.

Во время выступления Данияр Нарымбаев рассказал, где и во сколько встречался с Омурбеком Текебаевым.

«Омурбек Текебаев был председателем Конституционного совещания, а я, как руководитель секретариата, отвечал за организационную работу. Тот день был для нас очень важным, так как мы встречались с представителями Венецианской комиссии в «Хаятте». После обеда мы опять собрались. Нам надо было обсудить вопрос, надо ли включить в Конституцию понятие «светское», — рассказал Данияр Нарымбаев.

По его словам, Омурбек Текебаев присоединился к ним ближе к 18.00. «Мы заседали до 21.00. Много спорили», — отметил он.

Главные свидетели обвинения Леонид Маевский и Алексей Модин сообщали, что именно 13 мая в комплексе «Супара» они встретились в неформальной обстановке с подсудимыми и те требовали у них $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком».

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа 2019-го Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.