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Общество

Дело Текебаева. В суде допросят 18 свидетелей защиты

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. 

Адвокат Канат Хасанов ходатайствовал о допросе в суде 19 дополнительных свидетелей, которые не были опрошены ни в ходе следствия, ни в суде первой инстанции. Адвокат представил список, в нем есть и экс-глава ЗАО «Альфа Телеком» Азамат Мурзалиев, отбывающий наказание в колонии строгого режима.

Председатель судейской коллегии Адис Момуналиев частично удовлетворил прошение. В суд не будет вызван только Азамат Мурзалиев, поскольку обеспечить его явку защита не может.

Следующее заседание суда назначено на 7 сентября.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 16 августа судья Айбек Эрнис уулу приговорил их к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
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