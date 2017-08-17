18:41
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Власть

Темир Сариев о приговоре Текебаеву и Чотонову: политически ангажированный

Сегодня кандидат в президенты Кыргызстана Темир Сариев сделал заявление.

«Верховенство закона — краеугольный камень государственности, залог благополучия и процветания нации. Страны, где все равны перед законом, успешно развиваются, люди чувствуют себя защищенными, во всех сферах царит порядок. В таких странах на страже закона стоят самые уважаемые члены общества — судьи, в чьих решениях никто не сомневается, которым все равно, кто стоит в зале суда — богатый или бедный, министр или оппозиционер», — заявил Темир Сариев.

По его словам, к сожалению, в Кыргызстане мы так и не смогли добиться того, чтобы законы беспрекословно исполнялись.

Судебная реформа провалилась. Наша судебная система не вызывает доверия как внутри страны, так и за ее пределами. Не удалось изжить зависимость судов от других ветвей власти.

Темир Сариев
Темир Сариев считает, что завершившийся судебный процесс над Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым еще раз ярко высветил существующие проблемы.

«Мне тоже пришлось участвовать в этом процессе в качестве свидетеля. Я изложил факты, известные мне. Сделал все, как того требует закон. Что касается процесса в целом, то считаю, что мы стали свидетелями серьезных нарушений, начиная от проведения судебных заседаний без обвиняемых до отказа выслушать важных свидетелей», — подчеркнул Темир Сариев.

Квалификация и моральный облик многих судей не соответствуют их высокому званию.

Сроки проведения процесса были беспрецедентно и неоправданно сжаты. Этот суд выглядит политически ангажированным, и многое указывает на то, что судья находился под давлением.

«В этих условиях уже не важен, какой был сам приговор, он был предопределен заранее, а решение принималось не в зале суда. Такие суды подрывают всякое доверие к судебной системе, уважение граждан к закону, отбрасывают нас на годы назад», — подчеркнул кандидат в президенты страны.

Необходимо раз и навсегда положить этому конец, призвать к ответственности как судей, выносящих неправосудные решения, так и их кураторов, обеспечить очищение судейского корпуса, подлинную независимость судебной власти и установить в Кыргызстане верховенство закона. Я твердо намерен провести судебную реформу в сжатые сроки.
Ссылка:
просмотров: 6843
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев призвал кыргызстанцев отказаться от сортировки политиков
Накануне выборов-2017. Политики призывают к единству и согласию
Темир Сариев считает, что Кыргызстану необходимо национальное пробуждение
Глава Минздрава не получал заявления об увольнении от Кубанычбека Кулбатырова
Депутаты от «Ата Мекена» призывают всех встать на защиту свободы слова
Уволился глава аппарата Жогорку Кенеша, раскритикованный за частые командировки
Дело Текебаева. «Ата Мекен» протестует против политического преследования лидера
Темир Сариев считает, что обвинения против Текебаева имеют политическую окраску
Темир Сариев признался, какие партии он будет поддерживать на выборах в БГК
Экс-премьер-министр Темир Сариев требует созвать Конституционное совещание
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 августа
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Премьер утвердил программу поддержки молодежных инициатив Премьер утвердил программу поддержки молодежных инициатив
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно