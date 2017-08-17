Темир Сариев о приговоре Текебаеву и Чотонову: политически ангажированный

Сегодня кандидат в президенты Кыргызстана Темир Сариев сделал заявление.

«Верховенство закона — краеугольный камень государственности, залог благополучия и процветания нации. Страны, где все равны перед законом, успешно развиваются, люди чувствуют себя защищенными, во всех сферах царит порядок. В таких странах на страже закона стоят самые уважаемые члены общества — судьи, в чьих решениях никто не сомневается, которым все равно, кто стоит в зале суда — богатый или бедный, министр или оппозиционер», — заявил Темир Сариев.

По его словам, к сожалению, в Кыргызстане мы так и не смогли добиться того, чтобы законы беспрекословно исполнялись.

Судебная реформа провалилась. Наша судебная система не вызывает доверия как внутри страны, так и за ее пределами. Не удалось изжить зависимость судов от других ветвей власти. Темир Сариев

Темир Сариев считает, что завершившийся судебный процесс над Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым еще раз ярко высветил существующие проблемы.

«Мне тоже пришлось участвовать в этом процессе в качестве свидетеля. Я изложил факты, известные мне. Сделал все, как того требует закон. Что касается процесса в целом, то считаю, что мы стали свидетелями серьезных нарушений, начиная от проведения судебных заседаний без обвиняемых до отказа выслушать важных свидетелей», — подчеркнул Темир Сариев.

Квалификация и моральный облик многих судей не соответствуют их высокому званию.

Сроки проведения процесса были беспрецедентно и неоправданно сжаты. Этот суд выглядит политически ангажированным, и многое указывает на то, что судья находился под давлением.

«В этих условиях уже не важен, какой был сам приговор, он был предопределен заранее, а решение принималось не в зале суда. Такие суды подрывают всякое доверие к судебной системе, уважение граждан к закону, отбрасывают нас на годы назад», — подчеркнул кандидат в президенты страны.