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Общество

Дело Текебаева. Подсудимый обвиняет следствие в фальсификации показаний

В Первомайском районном суде Бишкека по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова сегодня продолжаются прения сторон. Выступает лидер партии «Ата Мекен».

Он обвинил следствие в фальсификации показаний свидетелей.

«Следствие старается построить все так, чтобы его ложь совпала с моим графиком. Например, следователи знают, что 28 сентября я был в отъезде. Встречался с избирателями. И тогда гособвинение меняет показание своего свидетеля Маевского, который утверждал, что встреча состоялась 28 сентября, на 29 сентября. Они бы еще на два дня сдвинули — на 30 сентября, но не смогли. Потому что здесь есть факт — Маевский улетел обратно», — сообщил Омурбек Текебаев.

По словам лидера «Ата Мекена», в 2010 году его на 2-3 дня раньше начали поздравлять с днем рождения, даже незнакомые люди приходили к нему в кабинет с подарками.

«Многие тогда, если даже в открытую не говорили, то намекали, чтобы устроить на работу. Поэтому я не хотел брать подарки в честь дня рождения, так как не было намерения кому-то содействовать. Ребят с приемной предупредил, что 20 и 21 декабря меня не будет», — сказал подсудимый, добавив, что 22 декабря все-таки ему пришлось прийти на работу для подписания некоторых документов.

Отметим, гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества Омурбеку Текебаеву . Бывшему министру чрезвычайных ситуаций Дуйшенкулу Чотонову - 8 лет с конфискацией имущества.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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