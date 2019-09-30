Скандал в школе № 64. Родители заступились за учительницу

Скандал в школе-гимназии № 64 Бишкека продолжается. Родители учеников опровергают, что учительница 4 «Д» класса оскорбляла детей и называла их тупыми. Они написали встречное заявление на других представителей родительского комитета и объяснили 24.kg, почему это сделали.
«Мы написали заявление и передали инспектору по делам несовершеннолетних. В нем указали троих родителей, которые клевещут на учителя», — пояснили в родительском комитете.
Однако в ГУВД Бишкека отметили, что есть заявление только в отношении педагога, его зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.
В управлении образования мэрии Бишкека обещали разобраться в ситуации.