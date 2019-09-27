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Общество

Власти Бишкека планируют открыть новый автобусный маршрут. Он будет частным

Власти Бишкека планируют открыть новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне сотрудники управления городского транспорта и представители компании «Шыдыр Жол Кей Джи» обсудили открытие нового автобусного маршрута.

«Предложено 10 проектов схем движения. На данный момент фирма изучает вопрос о запуске автобуса по маршруту жилмассив «Ак-Ордо-3» — село Кок-Джар или Военно-Антоновка — Новопокровка.

В муниципалитете напомнили, что в 2016 году с компанией подписан меморандум о сотрудничестве. ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» выразило намерение привезти в Кыргызстан автобусы большой вместимости, а мэрия приняла на себя обязательство помочь в получении базы для их размещения и выделении маршрутов.

Запуск организацией маршрута № 5 не обошелся без скандалов. Презентация маршрута и новых автобусов прошла 23 июля 2019-го. Обслуживать его должно ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Компания приобрела и завезла из Китая новые автобусы. Для этого взяли кредит — около $1 миллиона. Однако накануне презентации маршрута из муниципалитета пришло письмо о расторжении договора. Жители жилмассива «Колмо», не согласные с его решением, вышли на митинг. После публикаций в СМИ и общественного недовольства мэрия и предприниматели договорились.
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