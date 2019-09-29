Родом из села. Как влиться в городскую жизнь и не быть посмешищем

Смена места жительства, выход из зоны комфорта — всегда стресс, к которому зачастую добавляются конфузные ситуации. Кто-то сложнее переживает разлуку с родными, а кому-то не сразу удается адаптироваться к новой среде и образу жизни. Особенно трудно тем, кто переехал из села в город.

По словам психологов, к ним часто обращаются молодые девушки и парни в депрессии, они подвергаются постоянным насмешкам и притеснениям со стороны своих одногруппников, коллег.

Гештальт-терапевт Канышай Аджиева рассказала 24.kg, как быстрее влиться в городскую жизнь.

1 Избавьтесь от чувства одиночества и отчуждения

Первые чувства, с которыми сталкивается приезжий, — одиночество и отчужденность, даже если вы переехали с семьей, но ваши друзья, знакомые и соседи остались в селе. Поэтому кажется, что в городе вы одиноки, теперь вокруг вас все новое, даже предметы быта.

В этом случае помогут желание узнавать, стремление к будущему. Например, у студента начинается новый этап взрослой и самостоятельной жизни. Он вместе с привычными вещами прощается с детством и шагает вперед. Смело откройтесь городу.

2 Не бойтесь узнавать

Приезжие знакомятся с городом со страхом. По словам психологов, он связан с незнанием: вы не понимаете, как обустроиться, доехать до пункта назначения, оплатить проезд, коммунальные услуги, снять квартиру, где сделать покупки.

Не бойтесь спрашивать, получать информацию. Если один человек грубо ответит, то это не повод закрыться и замкнуться от всех.

Из-за вашего незнания города, сервисов, удобств и других возможностей не стоит стыдиться. Только узнав больше информации, вы избавитесь от страха.

3 Близко знакомьтесь с городом

Психологи советуют быть готовым, что в первое время не все будет гладко, не обманывайте себя иллюзиями. Лучше составьте план действий для сближения с новой средой:

— что узнать;

— где надо побыть;

— с кем познакомиться;

— чему научиться.

4 Не старайтесь выдать себя за городского

Вы говорите на диалекте, с акцентом или на жаргоне. Не только речь, манера разговора, но и внешний вид перестают вас устраивать. Вам кажется, что окружение одевается по-другому и только вы выглядите не в лучшем свете.

Психологи отмечают, что некоторые приезжие допускают самую большую ошибку в первые годы — выдают себя за городского: обесцвеченные волосы, обтягивающая одежда, мини-юбки. А вам это надо?

Специалисты советуют определить свою уникальность. Возможно, именно естественность — ваш конек?

А вот в манере поведения всегда в приоритете воспитанность: не плевать, не лузгать семечки, быть вежливым, учтивым, тактичным, пунктуальным и ответственным.

5 Стремитесь к тому обществу, которое принимает вас таким, какой есть

В стремлении быть принятым в новом обществе можно приобрести несколько плохих привычек. Ваша значимость в компании друзей определяется не распитием спиртного или тусовками в ночных клубах. Сделайте себя значимым по-другому. Здесь снова поможет ваша индивидуальность. Например, вы отлично играете на комузе, хорошо поете или изумительно готовите. В любом случае не нужно терять себя ради новой компании. Не отказывайтесь от целей переезда в город. И не позволяйте нарушать личные границы.