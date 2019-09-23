В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

В некоторых районах Бишкека завтра, 24 сентября, не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, подачу воды ограничат с 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами Льва Толстого, Панфилова, Максима Горького и проспектом Чингиза Айтматова.

Причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Аэропорт».

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.