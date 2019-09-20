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Общество

На лечение главы Чуйского ГУВД Самата Курманкулова выделили 1,4 миллиона сомов

Министерству здравоохранения выделили 1 миллион 462 тысячи 691 сом на оплату расходов на лечение начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Напомним, что Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
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